Рада поддержала запрет на русскую музыку и ввоз книг из РФ

Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории Украины книг и издательской продукции из РФ и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ", Белоруссии, а также с неподконтрольных Украине территорий, написал он.

По словам Железняка, парламентарии также поддержали запрет русской музыки в общественных местах и в украинских медиа.