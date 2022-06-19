Рада поддержала запрет на русскую музыку и ввоз книг из РФ

Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории Украины книг и издательской продукции из РФ и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ", Белоруссии, а также с неподконтрольных Украине территорий, написал он.
По словам Железняка, парламентарии также поддержали запрет русской музыки в общественных местах и в украинских медиа.
Законопроект о запрете на произведения авторства граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из РФ, Белоруссии и неподконтрольных Украине территорий зарегистрировали в Верховной раде 14 июня.