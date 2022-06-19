В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
45 минут назад

Рада поддержала запрет на русскую музыку и ввоз книг из России и Белоруссии

ТАСС

Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории Украины книг и издательской продукции из РФ и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Рада поддержала запрет на русскую музыку и ввоз книг из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ", Белоруссии, а также с неподконтрольных Украине территорий, написал он.

По словам Железняка, парламентарии также поддержали запрет русской музыки в общественных местах и в украинских медиа.

Законопроект о запрете на произведения авторства граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из РФ, Белоруссии и неподконтрольных Украине территорий зарегистрировали в Верховной раде 14 июня.

В мире,Ярослав Железняк,Верховная Рада,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители