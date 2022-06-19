СМИ раскрыли планы Эрдонана на саммит НАТО

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что «союзные» отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция», - отмечает издание.