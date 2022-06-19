СМИ раскрыли планы Эрдонана на саммит НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО в Мадриде представит документальные свидетельства поддержки Финляндией и Швецией боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что «союзные» отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция», - отмечает издание.
Журналисты уточняют, что в ходе турецких операций на севере Ирака и в Сирии военным удалось захватить произведенные в Швеции противотанковые пушки АТ-4 84-го калибра. Дальность их стрельбы составляет от 200 до 1000 метров. Специалисты записали серийные номера орудий, сделали фотографии.
Кроме того, по сведениям газеты, на мероприятии будут представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что Греция якобы нарушает международные договоренности.
«Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является «существенным нарушением» Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией», - говорится в материале Sabah.
Напомним, что Хельсинки и Стокгольм на фоне украинских событий 18 мая передали в НАТО заявки на вступление в организацию. Анкара сразу же высказалась против расширения альянса за счет этих скандинавских стран,
По мнению турецких властей, Финляндия и Швеция поддерживают запрещенные в Турции РПК, Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов»(ФЕТО).