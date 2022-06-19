Глава Приднестровья назвал условие для примирения с Молдавией

«Я в Молдове не вижу покаяния за содеянное, не вижу правовой оценки. Убийцы и те, кто направлял их сюда, не ответили, до сих пор Молдова чествует оккупантов как освободителей», — заявил он во время выступления на митинге в связи с 30-летием Бендерской трагедии.