В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
8 минут назад

В Израиле началась седьмая волна COVID-19

Илья Родин

В израильском Минздраве предупредили о начале новой волны коронавируса в стране, седьмой по счету. В ведомстве рассказали, что в больницах снова открывают специальные отделения. Кроме того, возможно ужесточение карантинных мер. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал newsru.co.il.

В Израиле началась седьмая волна COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в настоящее время врачи зафиксировали 47 тыс. случаев заболевания. В больницы были направлены 572 человека, остальным разрешили проходить лечение в домашних условиях.

Отмечается, что в Минздраве пока не планируют возвращаться к масочному режиму в общественных местах и транспорте, но все же советуют жителям носить маски. В обязательном порядке маску следует использовать в аптеках, поликлиниках, больницах, соцслужбах.

Число случаев COVID-19 в мире достигло 538,69 млн

Журналисты напомнили, что с начала пандемии израильские врачи обнаружили 4,2 млн случаев заражения. В стране скончались 10,8 тыс. человек.

В нескольких странах снова поднимается уровень заболеваемости COVID-19. Это происходит на фоне очередной вспышки штамма «омикрон». Коронавирусом заболевают как привитые, так и переболевшие ранее люди, уточняет РЕН ТВ.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители