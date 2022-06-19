В Израиле началась седьмая волна COVID-19

В израильском Минздраве предупредили о начале новой волны коронавируса в стране, седьмой по счету. В ведомстве рассказали, что в больницах снова открывают специальные отделения. Кроме того, возможно ужесточение карантинных мер. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал newsru.co.il.

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По данным издания, в настоящее время врачи зафиксировали 47 тыс. случаев заболевания. В больницы были направлены 572 человека, остальным разрешили проходить лечение в домашних условиях.

Отмечается, что в Минздраве пока не планируют возвращаться к масочному режиму в общественных местах и транспорте, но все же советуют жителям носить маски. В обязательном порядке маску следует использовать в аптеках, поликлиниках, больницах, соцслужбах.

Журналисты напомнили, что с начала пандемии израильские врачи обнаружили 4,2 млн случаев заражения. В стране скончались 10,8 тыс. человек.