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21 минуту назад

В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке

Lenta.ruиещё 2

На заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи гражданских. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам подполковника, оставшиеся на территории завода украинские военные находятся в плачевном положении.

«Некоторые пытаются вести переговоры», — сообщил он.

Ранее Марочко сообщил, что союзные войска подготовили несколько «мини-плацдармов» для наступления на завод «Азот» в Северодонецке, где находится украинская армия.

По словам военного, российские силы закрепились на территории предприятия еще накануне, 16 июня. Они продолжают бои, подбираясь к украинским позициям.

В мире,Андрей Марочко,
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