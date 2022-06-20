В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке

На заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи гражданских. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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По словам подполковника, оставшиеся на территории завода украинские военные находятся в плачевном положении.

«Некоторые пытаются вести переговоры», — сообщил он.

Ранее Марочко сообщил, что союзные войска подготовили несколько «мини-плацдармов» для наступления на завод «Азот» в Северодонецке, где находится украинская армия.