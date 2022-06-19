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1 час назад

Эксперты: Новая волна COVID-19 захлестнет мир

Елена Прошина

Уровень заболеваемости COVID-19 поднимается сразу в нескольких странах на фоне третьей вспышки штамма «омикрон», сообщает РИА Новости.

Эксперты: Новая волна COVID-19 захлестнет мир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом заражению подвергаются как получившие прививку, так и уже переболевшие люди. Ряд экспертов считает, что не подтверждается предположение, что со временем коронавирус ослабеет и перейдет в категорию эндемических инфекций, наподобие других респираторных заболеваний. При этом ученые уверены, что будут другие волны, поэтому нужны вакцины, так как уже имеющиеся теряют свою эффективность. Также слабеет надежда и на коллективный иммунитет.

Заболеваемость COVID-19 после небольшого спада снова начала расти в Европе и США. Причиной стала мутация «омикрона». Варианты ВА.4 и ВА.5 были выявлены в январе и феврале 2022 года в Южной Африке. А к середине мая там было зафиксировано свыше десяти тысяч заболевших в день. При этом на Восточном побережье США стал распространяться BA.2.12.1.

В Португалии каждый день коронавирусом заражаются 50-70 человек, и у большинства из них диагностируют ВА.5. В Германии за неделю уровень заболеваемости коронавирусом повысился в два раза. За время предыдущих волн такого подъема не наблюдалось. А в Швейцарии и Франции ВА.5 быстро вытесняет ВА.2.

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