Столтенберг рассказал о планах по РФ и Китаю на саммите НАТО

Участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности и заявят об этом на ближайшей встрече. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag , которое опубликовано в воскресенье.

"Если меняется мир, то меняется и НАТО, а мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал он.