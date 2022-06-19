Столтенберг рассказал о планах по РФ и Китаю на саммите НАТО

Участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности и заявят об этом на ближайшей встрече. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag, которое опубликовано в воскресенье.
"Если меняется мир, то меняется и НАТО, а мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал он.
"В том числе Китай будет упомянут в документе. Поскольку подъем Китая является вызовом для наших интересов, ценностей и безопасности", - добавил Столтенберг
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.