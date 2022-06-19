В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

В Индии жертвами мощного наводнения стали более 60 человек

Газета.Ruиещё 2

Жертвами мощного наводнения на северо-востоке Индии, в штатах Ассам и Магхалая, стали более 60 человек, сообщает Press trust of India.

В Индии жертвами мощного наводнения стали более 60 человек
Фото: TwitterTwitter

Наводнения были вызваны сезонными, однако очень мощными муссонными дождями - они затронули 3,1 млн человек. Кроме установленных 63 погибших, среди пропавших без вести также числятся десять детей. В зоне затопления оказались около четырех тысяч деревень. Селевые потоки и оползни снесли 16 мостов и повредили 234 участка местных дорог.

Ранее в Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения. Министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже были самыми сильными за 122 года. Зона наводнения находится в том же географическом регионе, что и индийские Ассам и Магхалая. Около 25 000 человек были доставлены в приюты в Силхете, а еще 65 000 человек эвакуированы в приюты в Сунамгандже.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители