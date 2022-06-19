В Индии жертвами мощного наводнения стали более 60 человек

Наводнения были вызваны сезонными, однако очень мощными муссонными дождями - они затронули 3,1 млн человек. Кроме установленных 63 погибших, среди пропавших без вести также числятся десять детей. В зоне затопления оказались около четырех тысяч деревень. Селевые потоки и оползни снесли 16 мостов и повредили 234 участка местных дорог.

Ранее в Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения. Министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже были самыми сильными за 122 года. Зона наводнения находится в том же географическом регионе, что и индийские Ассам и Магхалая. Около 25 000 человек были доставлены в приюты в Силхете, а еще 65 000 человек эвакуированы в приюты в Сунамгандже.