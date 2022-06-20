Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев

Байден заявил, что в результате спецоперации России на Украине, по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории. При этом, по его словам, США уже показали, что будут и дальше оставаться примером в этой области, приняв более 80 тысяч афганцев за последний и год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч граждан Украины.