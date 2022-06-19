Украину призвали объявить особый статус и признать Крым

План по урегулированию ситуации вокруг Украины предложил автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн.

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Он считает, что бывшая советская республика должна объявить нейтральный статус и признать Крым. По словам журналиста, переговорные позиции Киева слабеют, а западные СМИ продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва добивается прогресса в достижении своих целей. Несмотря на поставки военной помощи, вооружения Украины заканчиваются.

Пайн предлагает свой план, «наиболее реалистичный для Украины». Так, Киев должен внести в конституцию поправки, чтобы провозгласить нейтральный статус, а ее независимость должны гарантировать постоянные члены СБ ООН. Также предлагается признать воссоединение Крыма и России и отказаться от намерений вернуть полуостров.

Как отмечает эксперт, в сентябре в Донбассе запланирован референдум по вопросу независимости, который должен проходить под наблюдением ООН и других международных структур. Украина должна отказаться от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок оружия.

Пайн предлагает запретить размещение сил Североатлантического альянса на своей территории. При этом Москва должна поддержать заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Бывший военный предложил Украине уничтожить все ударные системы страны и сократить группировку военных до 150 тысяч человек и 100 тысяч в запасе. При этом Пайн предписывает сторонам не требовать репараций. США и ЕС должны предоставить экономическую помощь Киеву, которому необходимо восстановить дипломатические отношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО.