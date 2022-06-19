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35 минут назад

В США одобрили вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Газета.Ruиещё 1

Американские власти одобрили вакцины от коронавируса компаний Pfizer - BioNTech и Moderna для детей в возрасте до пяти лет. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

В США одобрили вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал Байден, сегодняшний день является важным шагом в борьбе с COVID-19 в США и теперь практически каждый американец имеет право на защиту, которую обеспечивают вакцины.

"После тщательной и независимой научной экспертизы Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов и [федеральные] Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили и рекомендовали первые вакцины от COVID-19 для детей в возрасте до пяти лет", – отметил он.

По словам президента, США стали первой страной в мире, разрешившей такие прививки. Он подчеркнул, что эти вакцины безопасны и дают родителям уверенность в том, что их ребенок защищен от последствий коронавируса. По данным президента, в США более 220 млн американцев полностью вакцинированы, а свыше 100 млн - ревакцинированы.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в рамках клинических исследований отечественной вакцины от коронавируса прививку получили 14 детей 9–11 лет, значимых побочных эффектов отмечено не было.

В мире,COVID-19,Александр Гинцбург,Джозеф Байден,Pfizer,
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