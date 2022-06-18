В Китае пообещали «переломать США ноги» в битве за Тайвань

Китайский журналист Сыма Нань в беседе с порталом «Украина.ру» заявил, что КНР «переломает США ноги» в битве за Тайвань.

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По его словам, Пекин считает тайваньский вопрос своим внутренним делом, а не делом международного обсуждения.

«Решение проблемы Тайваня является священной миссией нашей Народно-освободительной армии. Независимо от того, будет ли это сделано силой или мирным путем», — сказал он.

Сыма уверен, что Соединенные Штаты намерены «что-то сотворить в Тайваньском проливе», чтобы остановить модернизацию КНР. По его мнению, если начнутся боевые действия, то китайская сторона одержит победу, так как «Народно-освободительная армия готовилась более 70 лет к войне в пределах 150 километров от побережья Китая».

Журналист отметил, что в ходе такого конфликта могут быть уничтожены три американских авианосных флота, база Соединенных Штатов на Гуаме, а также американские базы в Южной Корее.

«Но если в результате в битве за Тайвань будет поставлена под угрозу собственная мощь, если пальцы оторвет и ноги переломает, кто ж тогда опять будет слушать израненную и покалеченную Америку?» — сказал он.