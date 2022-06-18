В Риме прошли протесты против политики властей Италии

В центре Рима прошла акция протеста против политики итальянского руководства в отношении ряда вопросов, сообщает ТАСС.

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Протестующие с флагами собрались на площади Святых Апостолов и стали критиковать работу премьер-министра Марио Драги. По данным агентства, в акции приняли участие больше сотни человек. Они принесли с собой флаги с символикой партий, в том числе коммунистической, и транспарант с лозунгами против НАТО и Евросоюза. На площади также был развернут баннер «Драги подвергает опасности итальянский народ».

По мнению лидера итальянских коммунистов Марко Риццо, есть огромная разница между тем, что думает итальянский народ, и делами парламента, который преклоняет колено перед НАТО, ЕС и МВФ. Он также раскритиковал встречу Драги с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, европейские санкции являются позором и при этом из уст итальянских властей не звучит ни одного упоминания слова «мир».