Жена Зеленского рассказала, из-за чего «устраивает сцену» мужу

«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье — он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», — отметила она.