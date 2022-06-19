Байден рассказал о самочувствии после падения с велосипеда

Американский лидер Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь. На выходе из храма он динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Тем самым он продемонстрировал журналистам, что не пострадал в результате происшествия.
Как видно на кадрах журналистов, президент США Джо Байден вышел из церкви в городе Рехобот Бич в хорошем настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Возможно, американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал.