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1 час назад

Байден высказался о самочувствии после падения с велосипеда

Ura.Ruиещё 3

Американский лидер Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь. На выходе из храма он динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Тем самым он продемонстрировал журналистам, что не пострадал в результате происшествия.

Байден рассказал о самочувствии после падения с велосипеда
Фото: ReutersReuters

Как видно на кадрах журналистов, президент США Джо Байден вышел из церкви в городе Рехобот Бич в хорошем настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Возможно, американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал.

В мире,Джозеф Байден,
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