Меркель развеяла миф о российском газе

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Российская Федерация не использовала газ и трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RedaktionsNetwerk Deutschland.

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«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — рассказала Меркель, комментируя решение о строительстве газопровода.

По ее словам, такой шаг был достаточно сложным, ведь тогда в ходу был тезис о том, что РФ перестанет прокачивать топливо через Украину вслед за запуском «Северного потока – 2». В итоге Запад добился сохранения транзита.

Меркель добавила, что в момент начала специальной военной операции РФ на территории Украины газопровод не был запущен.

«В этом смысле газ не был оружием», — сказала она.

Экс-канцлер Германии добавила, что ФРГ было выгодно приобретать трубопроводный газ у РФ, а не сжиженный природный газ у государств Ближнего Востока и Соединенных Штатов.