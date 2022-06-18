В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Экс-канцлер ФРГ Меркель: Россия не использовала газ и "Северный поток — 2" как оружие

Газета.Ru

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Российская Федерация не использовала газ и трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RedaktionsNetwerk Deutschland.

Меркель развеяла миф о российском газе
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — рассказала Меркель, комментируя решение о строительстве газопровода.

По ее словам, такой шаг был достаточно сложным, ведь тогда в ходу был тезис о том, что РФ перестанет прокачивать топливо через Украину вслед за запуском «Северного потока – 2». В итоге Запад добился сохранения транзита.

Меркель добавила, что в момент начала специальной военной операции РФ на территории Украины газопровод не был запущен.

«В этом смысле газ не был оружием», — сказала она.

Экс-канцлер Германии добавила, что ФРГ было выгодно приобретать трубопроводный газ у РФ, а не сжиженный природный газ у государств Ближнего Востока и Соединенных Штатов.

«Северный поток-2» предложили отдать бездомным

Ранее Меркель заявила, что смогла бы в будущем выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

В мире,Ангела Меркель,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители