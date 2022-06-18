Врачи Херсона начнут получать выплаты в рублях

Врачи херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По информации агентства, власти Херсонской области совместно с центральной больницей также утвердили порядок осуществления выплат сотрудникам в рублях.

«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Гараном Е.Г. проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудования на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Кроме того, замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил об определении порядка прохождения руководством больницы курсов профессиональной переподготовки в Республике Крым.