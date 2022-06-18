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15 часов назад

Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта рядом с Северодонецком

ТАССиещё 5

ТАСС, 18 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении примыкающего к Северодонецку населенного пункта Метелкино. В боях за Метелкино украинская сторона за последнюю неделю потеряла до 700 человек, написал в субботу глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта рядом с Северодонецком
Фото: ТАССТАСС

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов", написал Кадыров.

По его словам, в настоящее время идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек.

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В мире,Рамзан Кадыров,
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