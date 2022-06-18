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49 минут назад

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»

Илья Родин

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил распространившиеся в сети сведения об обмене бывшей участницы батальона «Азов»* Юлии Паевской (позывной «Тайра»). Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»
Фото: nypost.comnypost.com

Даниил Безсонов отметил, что попавшую в плен в мае во время попытки выхода с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» Паевскую обменяли на «очень серьезных людей».

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Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила ранее, что попавшие в плен иностранные наемники не подлежат обмену.

По ее мнению, они не соблюдали международные конвенции, поэтому «ни о каком обмене не может идти речи».

* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.

В мире,Армия,Даниил Безсонов,Елена Шишкина,
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