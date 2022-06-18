В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил распространившиеся в сети сведения об обмене бывшей участницы батальона «Азов»* Юлии Паевской (позывной «Тайра»). Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Фото: nypost.com nypost.com

Даниил Безсонов отметил, что попавшую в плен в мае во время попытки выхода с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» Паевскую обменяли на «очень серьезных людей».

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила ранее, что попавшие в плен иностранные наемники не подлежат обмену.

По ее мнению, они не соблюдали международные конвенции, поэтому «ни о каком обмене не может идти речи».