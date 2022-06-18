Читатели Daily Express раскритиковали визит Джонсона на Украину

Читатели газеты Daily Express раскритиковали визит премьер-министра Британии на Украину. Они считают, что Борис Джонсон уделяет слишком много внимания украинскому конфликту и не замечает экономический и политический кризис в Британии.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Комментарии читателей приводит РИА Новости.

«Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания", — написал пользователь с ником Percussion.

«Белобрысый придурок всегда больше интересовался благополучием других стран, чем собственной», — резко заметил Rodo.

Пользователи также написали, что Джонсон страдает «синдромом самозванца», и думает, что заслуживает признания в книгах по истории. Британцы же приходят к пониманию, что «страна просто не может позволить себе поддерживать Украину».

Премьера призвали «направить всю свою огневую мощь на модернизацию Великобритании», снизить налоги и работать на благо британского народа. Но пока Джонсон «выбирает возможность сфотографироваться на Украине», считают читатели.