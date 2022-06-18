Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли в статье для 19Fortyfive высоко оценил российские крылатые ракеты «Калибр». Он назвал их «смертоносным и точным оружием».
Алекс Бэтли уточнил, что новейшая ракета в состоянии поражать цели на значительном расстоянии, несет боеголовку весом 450 кг, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой.
Эксперт сообщил, что «Калибрами» вооружают различные надводные корабли, а также атомные и неатомные подводные лодки. По мнению специалиста, даже корветы, оснащенные такими ракетами, получают значительный наступательный потенциал.
«Радиус действия и точность «Калибров» позволяет российскому Военно-морскому флоту «держать на мушке» отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать», подчеркнул Бэтли.
В заключение он добавил, что так как корабли российского ВМФ находятся в различных ключевых точках планеты, то передовые российские разработки в сфере ракетостроения будут якобы представлять «угрозу» для западных стран на протяжении многих лет.