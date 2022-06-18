В школах Николаева вводится запрет на использование русского языка

"Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды", - написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).