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43 минуты назад

В школах Николаева с 1 сентября запрещают использовать русский язык

ТАССиещё 1

Запрет на использование русского языка вводится в школах Николаева с 1 сентября. Об этом сообщила в субботу член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс.

В школах Николаева вводится запрет на использование русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды", - написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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