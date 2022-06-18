В Лондоне проходят акции протеста на фоне экономического кризиса

Несколько десятков тысяч человек в субботу принимают участие в протестном марше в центре Лондона на фоне набирающего обороты экономического кризиса в Великобритании. Участники акции, которую транслирует телеканал Sky News, требуют от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

На демонстрации, организованной Британским конгрессом тред-юнионов, в частности, были замечены видные оппозиционные политики, включая заместителя лидера Лейбористской партии Анджелу Рейнер. Согласно подсчетам TUC, в Соединенном Королевстве на протяжении почти 15 лет размер окладов практически не менялся, что в условиях инфляции приводит к сокращению реального уровня доходов. Профсоюз сообщил, что каждый работающий британец в среднем не досчитался порядка 20 тыс. фунтов ($25 тыс.) с 2008 года, поскольку рост заработной платы был минимален по сравнению с темпами инфляции.

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Марш стартовал с улицы Портленд-плейс в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Как видно на кадрах, демонстранты приносят с собой плакаты и баннеры с призывами к Джонсону и членам кабмина подать в отставку, а также музыкальные колонки, из которых проигрываются в том числе хит группы ABBA Money, Money, Money и I Need A Dollar Алоэ Блэка. Среди протестующих также присутствуют работники железнодорожной сферы, которые на следующей неделе устраивают крупнейшую за 33 года забастовку после того, как отраслевые компании решили заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.