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1 час назад

Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса

ТАСС

Несколько десятков тысяч человек в субботу принимают участие в протестном марше в центре Лондона на фоне набирающего обороты экономического кризиса в Великобритании. Участники акции, которую транслирует телеканал Sky News, требуют от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

В Лондоне проходят акции протеста на фоне экономического кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На демонстрации, организованной Британским конгрессом тред-юнионов, в частности, были замечены видные оппозиционные политики, включая заместителя лидера Лейбористской партии Анджелу Рейнер. Согласно подсчетам TUC, в Соединенном Королевстве на протяжении почти 15 лет размер окладов практически не менялся, что в условиях инфляции приводит к сокращению реального уровня доходов. Профсоюз сообщил, что каждый работающий британец в среднем не досчитался порядка 20 тыс. фунтов ($25 тыс.) с 2008 года, поскольку рост заработной платы был минимален по сравнению с темпами инфляции.

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Марш стартовал с улицы Портленд-плейс в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Как видно на кадрах, демонстранты приносят с собой плакаты и баннеры с призывами к Джонсону и членам кабмина подать в отставку, а также музыкальные колонки, из которых проигрываются в том числе хит группы ABBA Money, Money, Money и I Need A Dollar Алоэ Блэка. Среди протестующих также присутствуют работники железнодорожной сферы, которые на следующей неделе устраивают крупнейшую за 33 года забастовку после того, как отраслевые компании решили заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.

Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% - самого высокого показателя за 40 лет. По оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 10%. Согласно представленному 8 июня прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, из-за последствий конфликта на Украине, пандемии и Brexit экономика Британии в 2023 году покажет самый низкий уровень роста ВВП среди всех стран Группы двадцати, кроме находящейся под сильнейшими санкциями РФ.

В мире,Борис Джонсон,Лейбористская партия,ОЭСР,
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