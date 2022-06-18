«[Президент РФ Владимир] Путин правильно отметил, что вскоре мы увидим смену мировой элиты, политических режимов [президента США] Джо Байдена , [премьер-министра Великобритании ] Бориса Джонсона , [президента Франции Эммануэля] Макрона, [канцлера Германии Олафа] Шольца при помощи тихой или насильственной революции. Это был очень тонкий момент, под которым Путин подразумевал активно возрастающую социальную и политическую нестабильность, ставшую результатом инфляции и экономического кризиса в западных странах», — видеозапись выступления Беннета приводит telegram-канал «Известий».

Американский политолог, помимо прочего, заявил, что в мировом голоде тоже виноваты антироссийские ограничения. «Голод и нехватка продовольствия — также вина США и Европы, ведь это именно они блокировали российские судна и препятствовали поставкам российских удобрений, газа, нефти», — подчеркнул он.

Для спасения населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине. Несмотря на цели российской армии по денацификации и демилитаризации территории, некоторые западные страны, в том числе США, ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись, в частности, энергетического сектора и экономики страны в целом. Однако ограничения сыграли в первую очередь против Евросоюза и Америки. Теперь США грозит огромная инфляция, а в некоторых странах ЕС стремительно дорожают продукты и ухудшается жизнь обычных граждан.