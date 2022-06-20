Время компромиссов в парламенте Франции. В стране прошел второй тур выборов в Нацсобрание

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Время компромиссов наступает во французском парламенте. Таков главный итог второго тура выборов в Национальное собрание (нижнюю палату), в ходе которого французы не дали абсолютного большинства ни правящему центристскому блоку "Вместе!", ни оппозиционному левому альянсу.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео дня

Согласно предварительным данным, депутаты от партий, входящих в президентский блок "Вместе!", могут претендовать на 210-230 мест в парламенте нового созыва, тогда как представители оппозиционного "Нового народного экологического и социального союза" получат от 170 до 190 мандатов. Для получения абсолютного большинства в Нацсобрании необходимо завоевать 289 из 577 мандатов. Итоги выборов свидетельствуют, что такой квоты голосов самостоятельно не может обеспечить ни один из противостоящих лагерей.

В процентном соотношении, согласно данным МВД, показатели партий выглядят так: "Вместе!" - 38,31%, левый альянс - 31,44%, "Национальное объединение" - 17,61%, "Республиканцы" - 7,1%.

Признание результатов

Расстановку сил подтвердила в эфире радиостанции RMC официальный представитель правительства страны Оливия Грегуар. Она отметила, что фракция правящего блока останется крупнейшей в парламенте Франции, но итоги выборов оказались ниже ожиданий. "Мы сохраняем первое место в парламенте. Но, безусловно, мы ожидали и надеялись, что результаты будут лучше", - сказала она.

При этом Грегуар категорически отвергла утверждения оппозиции о поражении правящей партии. "Французы четыре раза за последние месяцы голосовали на выборах и каждый раз отдавали первое место президентскому блоку", - отметила она, напомнив о двух турах президентских выборов в апреле и стольких же раундах голосования на парламентских выборах в июне.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, которая вместе с президентом Эмманюэлем Макроном следила за подсчетом голосов из Елисейского дворца, назвала ситуацию в парламенте беспрецедентной, но подтвердила, что правительство будет уважать итоги голосования. В телевизионном обращении к французам, с которым она выступила уже из Матиньонского дворца, Борн заверила, что правительство намерено искать компромиссы с оппозицией в парламенте.

"С понедельника мы начнем работу по созданию активного большинства", - сказала Борн, выигравшая выборы в департаменте Кальвадос, где она баллотировалась впервые. "С этого лета мы хотим принимать сильные и конкретные меры в поддержку покупательской способности. Мы хотим продолжать защищать вас и обеспечивать вашу безопасность", - сказала премьер. "С президентом республики мы откроем диалог с французами на всех территориях, - заявила она. - Я верю в нашу страну, в нас и наш дух ответственности".

Глазами оппозиции

Лидер "Нового народного экологического и социального союза" Жан-Люк Меланшон назвал политическим провалом для правящей партии результаты второго тура. "Для правящей партии это абсолютно неслыханная и неожиданная ситуация. Разгром президентской партии тотальный, и она не получает [абсолютного] большинства", - сказал Меланшон, выступая в своем штабе.

По его мнению, низкий уровень явки на выборах - менее половины электората - свидетельствует о том, что многие избиратели все еще не знают, какая из политических сил лучше защитит их права. "После президентских выборов все три блока находятся примерно рядом. Тем не менее мы не отказываемся быть именно партией, которая управляет страной", - сказал Меланшон. Сам политик, который не баллотировался на этих выборах, не пояснил, будет ли он претендовать на кресло премьера. По его словам, результаты выборов открывают для оппозиции "невероятные возможности".

Вместе с тем, по мнению депутата Европарламента, бывшего министра транспорта Тьерри Мариани, участники левой коалиции едва ли сохранят свое единство. "Они, скорее всего, разделятся на три или четыре фракции", - считает политик. Сейчас в созданную после апрельских президентских выборов коалицию входят левое движение "Неподчинившаяся Франция", Соцпартия, Французская компартия и объединение "Европа - Экология - "Зеленые".

"Наконец-то парламент начнет выполнять свою роль: до настоящего момента в нем было абсолютное большинство. Но теперь правящему блоку потребуются компромиссы, и это движение в правильном направлении", - заметил Мариани в эфире телеканала BFM.

Прорыв Ле Пен

Политические наблюдатели назвали "настоящим цунами" прорыв "Национального объединения" Марин Ле Пен на прошедших выборах в Нацсобрание. По их оценкам, партия в десять раз увеличила свое представительство в парламенте по сравнению с предыдущим созывом. Теперь она образует собственную фракцию, в которую войдут от 85 до 90 депутатов.

Выступая перед своими сторонниками после объявления первых результатов выборов, Ле Пен заявила, что "Национальное объединение" "сможет сформировать в парламенте свою самую крупную фракцию за всю историю". "Мы будем решительной оппозицией, но ответственной и конструктивной", - подчеркнула она. Сама Ле Пен переизбрана депутатом парламента от департамента Па-де-Кале, где она получила более 60% голосов.

Шорт-лист депутатов

На следующий день после выборов премьер может подать прошение об отставке правительства, чтобы полномочия были подтверждены или же прекращены. Глава государства, согласно источникам в его окружении, возможно, возьмет паузу, чтобы подумать над изменениями в составе кабинета. В него могут войти дополнительно десять новых министров-делегатов и госсекретарей.

По итогам второго тура трем министрам не удалось завоевать мандаты, в связи с чем им придется подать в отставку. Председатель Нацсобрания Ришар Ферран проиграл выборы в своем округе и поэтому должен оставить пост.

Сессия нового состава Национального собрания должна открыться 28 июня. Депутатам предстоит избрать нового спикера и его заместителей, а также определить состав комиссий, в том числе финансовой, руководство которой закреплено за оппозицией. Ранее предполагалось, что 5 июля в парламенте с заявлением о политике правительства должна выступить Борн. Пока премьер не подтвердила эти планы.

На 11 июля планируется открытие чрезвычайной сессии парламента, чтобы рассмотреть проект санитарного закона в целях усиления борьбы с распространением коронавируса. Еще одним важным документом станет проект о защите покупательной способности. Он должен быть рассмотрен 6 июля, а 18 июля передан в Национальное собрание. Парламентариям также предстоит обсудить проект закона о чрезвычайной экологической ситуации.