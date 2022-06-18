Джонсон высказался о месте проведения «Евровидения» в 2023 году

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что конкурс «Евровидение» в 2023 году следует провести на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Украинцы победили на "Евровидении". Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения», - сказал Дэжонсон.
По мнению политика, Киев или «любой другой безопасный украинский город» мог бы принять мероприятие.
Джонсон рассказал, что уже был в Киеве в апреле, и сейчас украинская столица «выглядит более оживленно».
«Не скажу, что город полностью гудит и шумит, но он гораздо более оживленный. Люди чувствуют себя более уверенно, выходят на улицу посидеть в кафе и ресторанах, такого не было несколько недель назад» - сказал он.
Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) проинформировал, что "Евровидение" в 2023 году не будет проведено на Украине из-за невозможности обеспечить безопасность участников. По данной причине ЕВС рассматривает возможность провести конкурс в Британии, в частности, начались переговоры с корпорацией BBC.
В Киеве заявили, что не согласны с таким решением и будут требовать его пересмотра.