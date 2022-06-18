Джонсон высказался о месте проведения «Евровидения» в 2023 году

«Украинцы победили на "Евровидении". Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения», - сказал Дэжонсон.