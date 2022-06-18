В Сербии поддержали позицию Путина по Косово и Донбассу

Признавая самопровозглашенную республику Косово, Запад лишает себя права осуждать признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России, на что указал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил глава МВД Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

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Он поддержал позицию российского лидера по Косово и республикам Донбасса и указал на то, что международное право было «убито агрессией НАТО в Сербии в 1999 году» и «ничто его не оживит на Украине».

«Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех», — заявил Вулин.