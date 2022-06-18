Великобритания продолжит активно поддерживать Украину даже на фоне проявляющейся в мире усталости от украинского конфликта. Об этом в субботу заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон по возвращении из Киева.
"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны], - сказал Джонсон журналистам. - Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом. Нам важно демонстрировать, что Украина может победить и победит, это правда".
В пятницу британский премьер совершил визит на Украину, который заранее не был анонсирован. В Киеве Джонсон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поставок Украине западных вооружений и подготовки украинских военнослужащих на территории европейских стран.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции и увеличили поставки вооружений на Украину.