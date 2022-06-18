"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны], - сказал Джонсон журналистам. - Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом. Нам важно демонстрировать, что Украина может победить и победит, это правда".