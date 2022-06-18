Консерватория в Киеве отказалась убирать имя Чайковского из названия

Ученый совет Киевской консерватории имени ПетраЧайковского отказался убирать из названия имя русского композитора.Члены совета по итогам заседания приняли решениеобратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В письме говорится об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом», передают украинские Telegram-каналы.
Консерваторцы также вспомнили, что великий русскийкомпозитор имел запорожские корни и относился к Украине с «неимоверной любовью».
Помимо этого, в совете подчеркнули, что конфликтовать могут правительства, но не культуры, сравнив Чайковского с драматургом Уильямом Шекспиром, который также принадлежит «всему миру».