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9 минут назад

Киевская консерватория отказалась убирать имя Чайковского из своего названия

Слово и Дело

Ученый совет Киевской консерватории имени ПетраЧайковского отказался убирать из названия имя русского композитора.Члены совета по итогам заседания приняли решениеобратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В письме говорится об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом», передают украинские Telegram-каналы.

Консерватория в Киеве отказалась убирать имя Чайковского из названия
Фото:  wikipedia.org/TFSBS/CC BY-SA 4.0 wikipedia.org/TFSBS/CC BY-SA 4.0

Консерваторцы также вспомнили, что великий русскийкомпозитор имел запорожские корни и относился к Украине с «неимоверной любовью».

Помимо этого, в совете подчеркнули, что конфликтовать могут правительства, но не культуры, сравнив Чайковского с драматургом Уильямом Шекспиром, который также принадлежит «всему миру».

В мире,Общество,Владимир Зеленский,Уильям Шекспир,
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