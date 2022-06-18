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10 минут назад

Посол в РФ: обмена иностранных наемников в ЛНР быть не может

ТАСС

Обмен находящихся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) наемников невозможен, они подлежат трибуналу, а их показания будут обязательно продемонстрированы. Об этом в субботу заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.

Посол ЛНР в России заявил о судьбе пленных иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не можем отдавать врагов. <...> Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано. То есть, мы к тайным обменным операциям прийти по факту сегодня не можем, ни к чему хорошему это не ведет", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Дипломат уточнил, что ранее никаких обменов наемников с Украиной власти ЛНР и Донецкой Народной Республики не проводили.

В мире,Армия,Родион Мирошник,
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