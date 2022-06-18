Посол ЛНР в России заявил о судьбе пленных иностранных наемников

"Мы не можем отдавать врагов. <...> Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано. То есть, мы к тайным обменным операциям прийти по факту сегодня не можем, ни к чему хорошему это не ведет", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".