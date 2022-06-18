Первая леди США Джилл Байден прервала общение своего мужа

Джо с журналистами, заявив, что «ему пора» и уведя его с лужайки Белого дома. Президент Байден не успел ответить на все вопросы о том, что больше всего волнует сейчас американцев — рекордно высоких ценах на бензин и стремительном росте инфляции. Об этом сообщает The New York Post.

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Байден ответил на несколько вопросов репортеров, прежде чем вместе с семьей на вертолете отправиться на уикенд в свой загородный дом в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Президент снова пытался обвинить американские топливные компании в высоких ценах и «непомерной прибыли». Однако обмен мнениями был прерван, когда вмешалась первая леди. Она заявила: «Нам пора!», взяла мужа под руку и увела его, не дав договорить.

Президентская чета направилась к гудящему вертолету. Затем через лужайку Белого дома помощник Байдена пронес кошку в переноске. Ее также загрузили в вертолет.