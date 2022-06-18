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45 минут назад

Первая леди США Джилл Байден прервала общение своего мужа

Майк Габриелян

Джо с журналистами, заявив, что «ему пора» и уведя его с лужайки Белого дома. Президент Байден не успел ответить на все вопросы о том, что больше всего волнует сейчас американцев — рекордно высоких ценах на бензин и стремительном росте инфляции. Об этом сообщает The New York Post.

Первая леди США Джилл Байден прервала общение своего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден ответил на несколько вопросов репортеров, прежде чем вместе с семьей на вертолете отправиться на уикенд в свой загородный дом в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Президент снова пытался обвинить американские топливные компании в высоких ценах и «непомерной прибыли». Однако обмен мнениями был прерван, когда вмешалась первая леди. Она заявила: «Нам пора!», взяла мужа под руку и увела его, не дав договорить.

Президентская чета направилась к гудящему вертолету. Затем через лужайку Белого дома помощник Байдена пронес кошку в переноске. Ее также загрузили в вертолет.

Ранее в сенате заявили, что Джо Байден стал «худшим президентом США в XXI веке».

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