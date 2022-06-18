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15 минут назад

Кулеба рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»

Илья Родин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в статье для журнала Foreign Affairs, что видные политики из африканских, азиатских и арабских стран предложили Киеву «перестать оказывать сопротивление» Москве.

Кулеба рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление», - отметил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что это предложение категорически неприемлемо для украинской власти.

«Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его», - рассказал дипломат.

Он добавил также, что другие официальные лица, желавшие получить скидки на зерно, «выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители».

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В заключение Кулеба заметил, что предположение о том, что «Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир» является совершенно нереальным. Он полагает, что призывы к компромиссу, к диалогу с Россией вызваны растущей «усталостью» от сложившейся ситуации.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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