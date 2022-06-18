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14 минут назад

СМИ: США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Соединенные Штаты и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

СМИ: США готовятся к продолжительному конфликту на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации высокопоставленного представителя госдепартамента, официальные лица администрации президента США Джо Байдена «обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля», передает РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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