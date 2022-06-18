В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
18 июня

В ЛНР рассказали о переговорах с бойцами на «Азоте»

Lenta.ruиещё 2

В ЛНР рассказали о переговорах с бойцами на «Азоте»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта города Виктора Дубину.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.

В мире,Андрей Марочко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители