В ЛНР рассказали о переговорах с бойцами на «Азоте»

Силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта города Виктора Дубину.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — заявил он.
Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.