В ЛНР рассказали о переговорах с бойцами на «Азоте»

Силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта города Виктора Дубину.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен.