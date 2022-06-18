Мэр Донецка сообщил о задымлении над заводом "Топаз"

Подвоз питьевой воды сейчас временно остановлен по всему Донецку из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12.00 будет прекращен», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

Также он добавил, что в Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода «Продмаш», в результате чего был контужен мужчина.

В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62. Также была обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта – «ул. Словацкая» и ряд магазинов в городе.