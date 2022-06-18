Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча из-за протестов коренного населения и объявил о новых мерах поддержки граждан.

«Я обязался защитить столицу и страну, что вынуждает меня ввести режим чрезвычайной ситуации в Пичинче, Имбабуре и Котопакси сегодня, начиная с полуночи», – передает РИА «Новости» его обращение в Twitter (запрещен в России).

Так, на 30 дней в упомянутых провинциях будут приостановлены право граждан на свободу ассоциации и собраний, и свобода передвижения. Комендантский час в столице будет действовать с 22.00 до 5.00 часов утра.

В октябре 2019 года экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Президент Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Он также согласился на требования демонстрантов.