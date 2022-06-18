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17 минут назад

В Херсоне появился первый российский банк

Ura.Ruиещё 3

Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, один банк уже открылся. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

В Херсоне появился первый российский банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — заявил Сальдо в эфире «Соловьев LIVE». Он сообщил, что в Херсонской области уже открылся один российский банк, однако какой именно, он не назвал.

Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ.

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