В Херсоне появился первый российский банк

«Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — заявил Сальдо в эфире «Соловьев LIVE». Он сообщил, что в Херсонской области уже открылся один российский банк, однако какой именно, он не назвал.