Американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии

США выразили обеспокоенность действиями России в Сирии. Они не исключают, что дело может дойти до открытого противостояния между российскими и американскими силами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как сообщили изданию американские чиновники, Россия в этом месяце нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией. В статье отмечается, что Москва предупредила Вашингтон о готовящемся ударе, который планировался как реакция на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы через линию связи. Это предупреждение свидетельствует о том, что военные силы США не были целью удара, однако Россия «преследовала миссию США в Сирии», пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что военнослужащие США не находились в непосредственной близости от базы во время нанесения удара, потерь среди них не было. Однако действия России встревожили их. США опасаются, что подобный просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между войсками России и США в Сирии.