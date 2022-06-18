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28 минут назад

WSJ: американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии

Елена Прошина

США выразили обеспокоенность действиями России в Сирии. Они не исключают, что дело может дойти до открытого противостояния между российскими и американскими силами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили изданию американские чиновники, Россия в этом месяце нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией. В статье отмечается, что Москва предупредила Вашингтон о готовящемся ударе, который планировался как реакция на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы через линию связи. Это предупреждение свидетельствует о том, что военные силы США не были целью удара, однако Россия «преследовала миссию США в Сирии», пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что военнослужащие США не находились в непосредственной близости от базы во время нанесения удара, потерь среди них не было. Однако действия России встревожили их. США опасаются, что подобный просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между войсками России и США в Сирии.

Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия призвала Турцию отказаться от проведения военной операции на севере Сирии.

В мире,Александр Лаврентьев,
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