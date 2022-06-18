Поездка Джонсона в Киев возмутила его однопартийцев

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере.

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Участникам съезда депутатов в пятницу утром сообщили, что Джонсон уже едет в Донкастер. Однако позднее им объявили, что премьер пропустит мероприятие из-за поездки в Киев, готовившейся тайно. При этом встреча в Донкастере важна из-за раскола в партии, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

На парламентских выборах для консерваторов важно сохранить округа, представители которых собрались в Донкастере. Кроме того, Джонсон должен был посетить Уэйкфилд, где через неделю пройдут довыборы в Палату общин после скандальной отставки депутата-тори, получившего тюремный срок по делу о совращении 15-летнего подростка.

Один из депутатов заявил, что Джонсон «явно боится избирателей и совершенно не уважает ни своих коллег, ни север Англии». Британские СМИ отмечают, что большинство участников съезда поддержали Джонсона в ходе голосования по вотуму о доверии, но теперь он «исчерпал весь запас их расположения». При этом несколько политиков-тори поддержали премьера, заявив, что ситуация на Украине сейчас имеет для него первостепенное значение.

Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск, передает РИА «Новости».