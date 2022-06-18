Франция и Турция предложили планы по вывозу зерна из Украины

"Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии, и через Румынию [мы] сможем выйти к Дунаю и железной дороге. Мы находимся в процессе создания своего рода точки соединения, куда мы могли бы экспортировать это зерно гораздо активнее, быстрее и масштабнее, чем мы это делаем сегодня", - сказал Макрон.