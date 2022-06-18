Франция и Турция предложили планы по вывозу зерна из Украины

Франция и Турция предложили "соперничающие" планы по вывозу зерна из Украины, пишет The Guardian. По данным издания, Турция продвигает вариант безопасных маршрутов из трех украинских портов, даже несмотря на то, что порты не были разминированы.
Для этого потребуется обезвредить более 400 мин, но Украина опасается расчищать проход для российских кораблей, заходящих в ее порты. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что местонахождение мин известно, поэтому в трех портах будут установлены "определенные линии безопасности".
Однако член украинской переговорной группы Давид Арахамия поставил под сомнение этот план.
"Наши военные против этого, поэтому у нас очень ограниченный оптимизм по поводу этой модели", — сказал он.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить количество наземных и железнодорожных маршрутов до крупного румынского порта Констанца, расположенного более чем в 450 километрах к югу от Одессы.
"Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии, и через Румынию [мы] сможем выйти к Дунаю и железной дороге. Мы находимся в процессе создания своего рода точки соединения, куда мы могли бы экспортировать это зерно гораздо активнее, быстрее и масштабнее, чем мы это делаем сегодня", - сказал Макрон.
Ранее в Белом доме рассказали о попытках США вывезти зерно с Украины.