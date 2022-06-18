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12 минут назад

В США признали Байдена худшим президентом

Елена Прошина

Нынешний глава американского государства Джо Байден стал «худшим президентом США в XXI веке». Об этом заявил бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в своей статье для The Washington Times, сообщает РИА Новости.

Байден получил статус худшего президента в США
Фото: ReutersReuters

Автор считает, что у республиканцев в этом году есть все шансы одолеть демократа Байдена. Им всего лишь нужно напомнить избирателям о ряде его неудач.

«Почему? Потому что мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия», — написал Харви и добавил, что по сравнению с Байденом даже экс-президент США Барак Обама «выглядит оглушительно успешным», хотя он им не был. Он отметил, что «такой потрясающе некомпетентной, совершенно неэффективной и откровенно жалкой администрации» не было со времен президента Джимми Картера.

Харви напомнил, что за время президентского срока Байдена инфляция в США поднялась до рекордного уровня, нелегальная миграция и пограничный кризис достигли критических размахов, а провал в Афганистане стал международным позором и самым известным промахом Вашингтона во внешней политике за последние годы.

«Администрация Байдена терпит неудачу по всем показателям», — подчеркнул Харви.

Отмечается, что около 80% граждан США считают, что страна идет по неправильному пути. Рейтинг общественного одобрения Байдена опустился до 39%.

В мире,Джеймс Картер,Джозеф Байден,Барак Обама,
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