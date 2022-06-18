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42 минуты назад

СМИ: Запад устал от требований Украины

Елена Прошина

Запад устал от требований Киева по поставкам вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun.

Запад устал от требований Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Киев все чаще обвиняет западные страны в том, что они не предоставляют Украине нужное вооружение и в целом оказывают стране недостаточную поддержку. Руководство Украины все более настойчиво требует у Европы и США нарастить поставки военной помощи.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр недавно заявила, что Киев получил от западных стран только 10% необходимого оружия. При этом министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, уже имеющегося у Киева вооружения хватило бы на противостояние любой армии Европы, но не российской.

Asahi Shimbun пишет, что Европа и США могут быть не в состоянии удовлетворить все запросы Украины как по объемам поставляемого вооружения, так и по скорости поставок.

Ранее Пентагон опубликовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи. Ведомство пишет, что с начала боевых действий на территории Украины объем поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а с начала президентского срока Джо Байдена — 6,3 миллиарда.

В мире,Анна Маляр,Алексей Резников,Джозеф Байден,Пентагон,
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