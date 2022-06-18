Запад устал от требований Украины

Запад устал от требований Киева по поставкам вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun.

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Как говорится в публикации, Киев все чаще обвиняет западные страны в том, что они не предоставляют Украине нужное вооружение и в целом оказывают стране недостаточную поддержку. Руководство Украины все более настойчиво требует у Европы и США нарастить поставки военной помощи.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр недавно заявила, что Киев получил от западных стран только 10% необходимого оружия. При этом министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, уже имеющегося у Киева вооружения хватило бы на противостояние любой армии Европы, но не российской.

Asahi Shimbun пишет, что Европа и США могут быть не в состоянии удовлетворить все запросы Украины как по объемам поставляемого вооружения, так и по скорости поставок.