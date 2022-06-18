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22 минуты назад

Глава МИД Украины рассказал о призывах к прекращению сопротивления из Азии и Африки

Вечерняя Москваиещё 3

Некоторые официальные лица из африканских, азиатских и арабских стран предлагали украинским властям «перестать оказывать сопротивление» России. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Affairs.

Кулеба рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам украинского дипломата, иностранные политики в своих заявлениях и просьбах руководствовались тем, что им необходимо украинское зерно, пишет РИА Новости. Кулеба рассказал, что сам лично общался с политиками из Африки, Азии и Ближнего Востока.

— Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его, — подчеркнул глава МИД Украины.

Политики, говорящие об уступках со стороны украинских властей, выражали также обеспокоенность относительно экономических кризисов. По словам украинского дипломата, предположить, что Киев пожертвует своим народом и суверенитетом в обмен на номинальный мир, «нереально». Кулеба уверен, что эти призывы к компромиссам являются следствием растущей усталости в мире.

Премьер Эстонии призвала ускорить военную помощь Украине

В минувшую пятницу, 17 июня, президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что РФ не препятствует поставкам продовольствия с территории Украины.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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