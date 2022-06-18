Уровень опасности: Италия забеспокоилась из-за российского газа

Правительство Италии обеспокоено снижением поставок российского газа. Министерство экологической модернизации и трансформации Италии может повысить текущий уровень предупреждения до уровня «опасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

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По информации агентства, министерство, компании Snam и Eni и операторы сектора внимательно следят за потоком газа. Министр Роберто Чинголани уточнил, что им требуется понять, станет ли снижение поставок постоянным явлением. Если сокращение поступающего объема газа — эпизодический инцидент, то повышения уровня предупреждения в области энергоснабжения не будет.

Министерство пояснило, что уровень «опасности» предусматривает гарантии снабжения со стороны операторов, но не предполагает никаких вне рыночных мер.

При этом La Repubblica сообщает, что правительство Италии уже работает над снижением потребления газа. В случае возникновения дефицита планируется сократить освещения городов и дорог, а также установить ограничения по температуре и продолжительности отопления или охлаждения домов и публичных учреждений.