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32 минуты назад

В Великобритании рассказали о российском «поле битвы будущего»

Lenta.ru

Россия наращивает военную и экономическую активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». Об этом пишет обозреватель Times Лариса Браун со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas.

В Великобритании рассказали о российском «поле битвы будущего»
Фото: ТАССТАСС

В данном докладе западные страны призывают «очнуться» из-за активности России в Арктике. Авторы отчета отмечают, что в последние годы Россия разместила 50 военных объектов в этом регионе. По их мнению, это говорит о скором превращении Арктики в место геополитического соперничества.

Браун пишет о том, что таяние ледников из-за глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что вызывает у европейских стран опасения по поводу усиления соперничества. Так, автор объяснила, что время прохождения морского пути из Шанхая в Роттердам может сократиться на две недели при открытии маршрута через Северный морской путь.

В докладе Civitas также упоминается угроза того, что Москва может ввести закон, обязывающий за лоцманской проводкой судов к России. Помимо этого, в материале говорится о том, что в Арктике находятся огромные запасы редкоземельных металлов, например цинка и никеля.

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