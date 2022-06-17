Трамп предложил завершить конфликт на Украине с помощью сделки

По словам экс-президента США, помощь Киеву «на миллионы долларов» не работает. Об этом Дональд Трамп сообщил на выступлении перед своими сторонниками в Нэшвилле, штат Теннеси.
«Сейчас ситуация выглядит таким образом, что, к сожалению, Россия в результате жестоких и ужасных битв берёт большие территории. Мы несём ответственность за миллионы, которые передаём, но деньги идут не на то», — сказал бывший американский лидер.
«Что они должны сделать, так это выработать какую-то сделку, где они остановятся, вместо того чтобы продолжать делать то, что делают. Они так плохо справляются с этим», — сказал Трамп, комментируя действия администрации Джо Байдена в отношении Украины.