В США пристыдили Байдена за его слова о Путине

Политический обозреватель и комик Джимми Дор с иронией отреагировал на слова главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего «путинским подорожанием» рекордный рост цен в США. Об этом пишет РИА Новости.

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В эфире телеканала Fox News Дор констатировал, что, видимо, Россия настолько могущественна, что «совершила переворот в Америке».

«Они контролируют цены на газ, Россия несет ответственность за нашу инфляцию», - сыронизировал он.

По мнению обозревателя, совсем не Россия виновата в том, что американцы вынуждены платить больше, а финансово-промышленные элиты США, которые оказывают влияние на власти страны.

«Политика Джо Байдена приводит к ослаблению доллара и усилению рубля. И он обвиняет в этом чужую страну», - заметил комик.

Он также выразил уверенность, что, если бы подобное заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, то об этом шутили бы «каждый день в вечерних новостях».