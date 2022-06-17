В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Шольц выступил за «внятные» прямые переговоры с Путиным

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости «внятных» прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на его интервью dpa.

Шольц выступил за «внятные» прямые переговоры с Путиным
Фото: Global Look Press/РИА «Новости»Global Look Press/РИА «Новости»

«Абсолютно необходимо поговорить с Путиным», — сказал Шольц, подчеркивая, что продолжит диалог с российским президентом «как и президент Франции».

Он также заявил о необходимости того, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры поговорили с Путиным, говоря, что переговоры при этом должны быть «четкими». В то же время Шольц не уточнил, какие государства он имеет в виду.

Макрон временно отказался от переговоров с Путиным

16 июня советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сообщил, что Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев, в том числе с просьбой вернуться к переговорам с Россией.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит роль президента Франции Эммануэля Макрона в урегулировании украинского конфликта.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители