Шольц выступил за «внятные» прямые переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости «внятных» прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным . Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на его интервью dpa.

Он также заявил о необходимости того, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры поговорили с Путиным, говоря, что переговоры при этом должны быть «четкими». В то же время Шольц не уточнил, какие государства он имеет в виду.