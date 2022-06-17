Шольц выступил за «внятные» прямые переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости «внятных» прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на его интервью dpa.
«Абсолютно необходимо поговорить с Путиным», — сказал Шольц, подчеркивая, что продолжит диалог с российским президентом «как и президент Франции».
Он также заявил о необходимости того, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры поговорили с Путиным, говоря, что переговоры при этом должны быть «четкими». В то же время Шольц не уточнил, какие государства он имеет в виду.
16 июня советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сообщил, что Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев, в том числе с просьбой вернуться к переговорам с Россией.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит роль президента Франции Эммануэля Макрона в урегулировании украинского конфликта.