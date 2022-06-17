Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - написал Алиханов.
Он также отметил, что запрет Литвы потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга - Балтийск новых судов. Под запрет ЕС на железнодорожный транзит в Калининградскую область из регионов РФ, предварительно, подпало до 50% грузов.
"Мы не завершили пока анализ, по нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью", - сказал он.
Губернатор подчеркнул, что Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС, запретив транзит грузов в регион.