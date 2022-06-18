Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала условие, при котором Соединенные Штаты бы вышли из НАТО. Об этом она рассказала в интервью газете Financial Times.

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По ее словам, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться, то Штаты бы вышли из альянса. «Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнула Клинтон.

Бывший госсекретарь также добавила, что Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. При этом она отметила, что не знает, кто может бросить ему вызов на праймериз Республиканской партии.