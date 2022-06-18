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1 час назад

Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО

Lenta.ruиещё 7

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала условие, при котором Соединенные Штаты бы вышли из НАТО. Об этом она рассказала в интервью газете Financial Times.

Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться, то Штаты бы вышли из альянса. «Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнула Клинтон.

Бывший госсекретарь также добавила, что Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. При этом она отметила, что не знает, кто может бросить ему вызов на праймериз Республиканской партии.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви назвал нынешнего президента США Джо Байдена худшим главой государства в 21-м веке. По его словам, даже бывший президент Барак Обама по сравнению с Байденом выглядит оглушительно успешным, хотя он таким и не был. Харви отметил, что Соединенные Штаты со времен экс-главы государства Джимми Картера не возглавлялись такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией.

В мире,Джеймс Картер,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Хиллари Клинтон,Республиканская партия США,НАТО,
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